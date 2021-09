Ladri in azione, portati via un’auto e uno scooter

Tornano a colpire i ladri di auto, e mezzi a due ruote, in territorio di Agrigento. Un ciclomotore, un Piaggio Liberty, è sparito nel nulla a San Leone, e un’autovettura, una Mercedes classe A, è stata rubata da via 4 Giornate di Napoli, sotto la centralissima via Imera. Dei due furti, dopo aver raccolto le denunce a carico di ignoti, si stanno occupando i poliziotti della sezione Volanti.

Il ciclomotore, Piaggio Liberty, era stato lasciato posteggiato nel rione balneare di San Leone dal proprietario, un diciottenne di Agrigento. In pieno centro, è invece sparita l’auto, la Mercedes classe A, di una immigrata cinquantaseienne da tempo residente neella città dei Templi.