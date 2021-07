Realmonte. Asp e comune attivano  una postazione  temporanea vaccinale

Il Comune di Realmonte, in collaborazione con l’Asp , attiverà martedì prossimo 6 luglio, dalle 14 alle 20, una postazione temporanea di vaccinazione anticovid, per agevolare coloro che sono impossibilitati a raggiungere il centro aaccinale del Villaggio Mosè o le altre postazioni istituzionali presenti sul nostro territorio. La priorità sarà data ai soggetti fragili,dagli ultraottantenni a scendere o per chi presenta patologie particolari ed è impossibilitato a raggiungere l’Hub vaccinale. E, stamane è stato effettuato un sopralluogo dal sindaco Sabrina Lattuca e dal dirigente dell’ Asp 1, Ercole Marchica, all’interno del plesso di scuola primaria sito in v. Venezia dell’IC “Garibaldi” , dove sarà attivato il punto vaccinale. Il sindaco rivolge un appello alla popolazione di avvalersi dell’opportunità offerta di vaccinare genitori, familiari o parenti in età avanzata. “Invito la cittadinanza – dice il sindaco Sabrina Lattuca-a recarsi martedì prossimo dalle 14 alle 20 al punto vaccinale realizzato a Realmonte, per agevolare tutte le persone fragili o anziane. E’ un ulteriore servizio reso alla cittadinanza”.