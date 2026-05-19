Filippo Falzone conquista il primo posto al concorso regionale A.B.I. Professional Sicilia con il cocktail “Kolymbethra”, ispirato al celebre giardino della Valle dei Templi di Agrigento. Il drink, realizzato con espresso Brazilcafè, vodka, sciroppo di nocciola Fabbri, succo fresco di mandarino e limone, ha permesso al barman canicattinese di staccare il pass per il concorso nazionale in programma il 24 e 25 novembre all’Hotel della Valle di Agrigento. Falzone ha inoltre ottenuto il terzo posto nella categoria “Frozen”, confermandosi tra i protagonisti della mixology siciliana.

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