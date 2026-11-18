“Da diversi mesi la città di Agrigento è interessata da estesi cantieri per la predisposizione e il rifacimento della nuova rete idrica. Un’opera fondamentale per il territorio che sta tuttavia generando quotidiani e gravissimi disagi alla cittadinanza, penalizzando residenti, commercianti ed automobilisti a causa di una gestione operativa apparsa disordinata e priva di adeguati controlli”. I consiglieri comunali Valentina Cirino, Dino Alonge, Angelo Vaccarello, Pasquale Spataro, William Giacalone, Marcello Fattori, Cristian Licata, Giuseppe Nocera, Fabio Catania hanno depositato un’articolata Interrogazione indirizzata al Sindaco, all’Assessore alla Viabilità e ai Lavori Pubblici e al Segretario Generale del Comune di Agrigento.

LE CRITICITÀ DENUNCIATE: SCALINI, AVVALLAMENTI E CAOS VIABILITÀ. Nella nota ispettiva, i consiglieri evidenziano come la prassi attuale sia quella di effettuare gli scavi e di richiudere frettolosamente le sole “strisce” di carreggiata interessate dai lavori. Già dopo pochissimi giorni, tuttavia, su tali ripristini provvisori si formano evidenti e pericolosi avvallamenti, buche e scalini, a dimostrazione di una cattiva compattazione del sottofondo e dell’assenza di idonei criteri tecnici.

A ciò si aggiunge il caos viario causato dall’interdizione simultanea di strade limitrofe senza un idoneo piano di traffico alternativo, unitamente a una grave ed inaccettabile carenza della segnaletica di cantiere: mancano frequentemente cartelli di preavviso per le deviazioni, transennamenti a norma e, soprattutto, gli impianti semaforici temporanei indispensabili per regolare in sicurezza i sensi unici alternati nei tratti di carreggiata ristretti.

I consiglieri firmatari chiedono all’Amministrazione Comunale di uscire dalla posizione di mera spettatrice e di attivare poteri di vigilanza stringenti attraverso risposte chiare su sette punti fondamentali:

Stato di avanzamento e scadenze certe: Conoscere lo stato percentuale analitico dei lavori e le date ufficiali contrattualizzate per la chiusura definitiva dei cantieri e la consegna dell’opera, compresa l’indicazione di eventuali proroghe concesse. Cronoprogramma riasfaltature: Trasparenza sui tempi di esecuzione del ripristino definitivo del manto stradale (tramite scarifica e riasfaltatura a tutta larghezza delle carreggiate) per le vie in cui gli scavi sotterranei sono già conclusi. Controlli quotidiani “in itinere”: Rendere noto chi sia il soggetto preposto (Ufficio Tecnico, Direttore dei Lavori o Polizia Locale) al controllo quotidiano sul campo della qualità dei ripristini e della tenuta delle strade. Contestazioni e penali: Verificare se siano state già notificate formali contestazioni o penali alle ditte esecutrici per gli avvallamenti precoci verificatisi a pochi giorni dagli scavi, imponendo l’immediato livellamento a loro cura e spese. Sicurezza e semafori: Disporre un controllo straordinario sulla presenza della segnaletica stradale di cantiere e sul corretto funzionamento dei semafori temporanei nei tratti ristretti. Mitigazione dei disagi per residenti e commercianti: Valutare lavorazioni notturne o per micro-lotti, esenzioni/deroghe per la sosta dei residenti e stalli dedicati al carico/scarico merci per le attività economiche. Mappa interattiva online: Pubblicare sul sito istituzionale del Comune un calendario aggiornato ed una mappa interattiva dei cantieri per informare in tempo reale i cittadini sui tempi di riapertura delle strade.

LA DICHIARAZIONE CONGIUNTA DEI CONSIGLIERI. “Capiamo perfettamente che la realizzazione della nuova rete idrica sia un’opera strategica per Agrigento e che alla fine dei lavori sia prevista la riasfaltatura generale delle strade. Tuttavia, non è ammissibile che nel frattempo la città venga lasciata in balia del caos, dell’insicurezza e di ripristini provvisori realizzati senza criterio che cedono dopo poche ore. L’Amministrazione ha il dovere di controllare giorno per giorno come operano le ditte, esigere il rispetto del Codice della Strada e tutelare l’incolumità di pedoni e automobilisti. Pretendiamo tempi certi, controlli rigidi e il ripristino dell’ordine viario.”

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