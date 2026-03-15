Hanno provato ad acquistare le sigarette utilizzando una carta di credito di un uomo che ne aveva denunciato lo smarrimento il giorno prima. È successo in un distributore automatico di un esercizio commerciale lungo il viale Cannatello, non molto distante dal quartiere di Villaggio Mosè.

A finire nei guai sono due ragazzi di 17 e 15 anni, entrambi di Agrigento, denunciati a piede libero, alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Palermo, per indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Sono stati i poliziotti della sezione Volanti di Agrigento a risalire alle loro identità. L’uomo che aveva smarrito la carta di credito, infatti, aveva bloccato la carta. Non appena qualcuno ha tentato di fare un acquisto gli è arrivato un sms alert che lo ha immediatamente avvisato.

Gli agenti, a conclusione di un’indagine fulminea, hanno identificato gli autori. I due minorenni, dunque, sono stati rintracciati e denunciati.

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