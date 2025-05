Dopo la lunghissima fase commissariale, mercoledì 7 maggio, si insedierà il nuovo presidente del Libero consorzio di Agrigento, Giuseppe Pendolino e i 12 neo eletti consiglieri provinciali. I consiglieri eletti sono: per Forza Azzurri Alessandro Grassadonio (consigliere comunale di Sciacca), Domenico Scicolone (presidente del Consiglio comunale di Palma di Montechiaro) e Giovanni Cutrera (vice presidente del Consiglio comunale di Montevago).

Per la Dc Vito Terrana (Sindaco di Campobello di Licata), Rino Castronovo (consigliere comunale di Favara) e Anna Alongi (consigliere comunale di Menfi); per Uniti per Agrigento Anna Triglia (presidente del Consiglio comunale di Licata), Giuliano Traina (consigliere comunale di Cammarata) e Antonino Amato (consigliere comunale di Agrigento); per Fratelli d’Italia Gioacchino Nicastro (Sindaco di Casteltermini) e Milko Cinà (Sindaco di Bivona); per Insieme per la provincia di Agrigento Giuseppe Ambrogio (consigliere comunale di Sciacca).

