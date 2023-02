Expo per il clima e per una coscienza ecologia, incontro ad Agrigento

Mercoledì 1 marzo prossimo, nell‘auditorium di Empedocle Consorzio Universitario di Agrigento, incontro sul tema Expo: Per il Clima e per una coscienza ecologica. L’iniziativa è del Movimento per la sostenibilità, in collaborazione con Confimpresa Euromed e con il patrocinio tra gli altri di Italia Libera, Club Lions Valle dei Templi, Ordine Regionale dei Giornalisti, Federazione Regionale degli Agronomi, Ordine degli Agronomi di Agrigento, Ordine Architetti di Agrigento, Ordine degli Ingegneri di Palermo e di Agrigento, Movimento Azzurro, Ecosezione Valle dei Templi.

Si converserà su clima e ambiente, con Federico Butera, autore del libro “Affrontare la complessità. Per governare la transizione ecologica”

Saranno presenti tra gli altri i seguenti Istituti Scolastici: Liceo Classico Empedocle, Liceo Scientifico Leonardo, Sciascia, Gallo, Anna Frank, Rita Levi Montalcini, Ambrosini.