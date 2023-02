Fondi per la progettazione, si punta al recupero del teatro “Tre torri” e dell’area di via Vanelle

Aggiudicati gli incarichi di progettazione per la valorizzazione e il recupero di due luoghi molto cari ai naresi e dalle grandi potenzialità turistiche. Si tratta del teatro “Tre Torri” e dell’area di via Vanelle. Nel primo caso l’incarico riguarda la progettazione esecutiva del restauro, della valorizzazione e del del piano di gestione dell’opera, nel secondo si tratta invece di un incarico che riguarderà gli interventi di rigenerazione urbana dell’area teatro della frana. In entrambi i casi gli incarichi saranno sostenuti economicamente dalle risorse provenienti dal fondo del Governo per la progettazione territoriale, a cui il Comune è riuscito ad accedere. “Questo – commenta il sindaco Maria Grazia Brandara – ci permetterà di intercettare successivamente nuovi fondi per avviare gli interventi progettati. Un primo importante passo avanti, dopo decenni di sostanziale immobilismo”.