Tennis: Mattia Gucciardo Vince il torneo regionale U12 a Comiso

Si è concluso mercoledì 22 febbraio il torneo under 12 maschile prima prova del campionato regionale FITP under 12 disputato presso il Tennis Club “Le Cicogne” a Comiso (RG). Il promettente giocatore agrigentino Mattia Gucciardo, del Tennis Club Città dei Templi di Agrigento, è partito, avendo classifica 4.2, dagli ottavi di finale. Dopo 4 match riesce a portare a casa la vittoria del torneo battendo in finale la testa di serie n.1 Gabriele Leanza con classifica 3.4. Soddisfatto della partenza di questo anno sportivo il maestro nazionale Giancarlo Giuliana, in forza nello staff del TC Città dei Templi, che segue da sempre Mattia. Il maestro, che da domenica scorsa ha seguito Mattia nel torneo fino alla finale, afferma di aver visto una qualità tecnica importante che lascia ben sperare in una brillante carriera tennistica. Il Presidente e maestro del TC Città dei Templi, Alessandro Platania, oltre a complimentarsi con il piccolo giocatore di casa, afferma: “Questo buon risultato esce da un grande lavoro di squadra che vede coinvolti le tante professionalità presenti all’interno del club: Maestri, Preparatori Fisici e Preparatore mentale. Per noi, conclude Platania, la cura del vivaio giovanile è punto cardine per tutte le attività tennis e padel. La stagione agonistica è appena cominciata e sentiremo riparlare, oltre che di Mattia, anche di altri giovanissimi emergenti.”