Un ex calciatore, Bruno Accardi, 29 anni di Agrigento, cresciuto nel quartiere del Villaggio Peruzzo, è stato ritrovato morto all’interno di una struttura ricettiva a Bolzano. Il giovane recentemente si era trasferito in Trentino-Alto Adige dove aveva trovato lavoro in un supermercato della zona.

Stava ancora cercando una sistemazione e, per questo, abitava in un Bed&Breakfast, dove ieri è stato ritrovato senza vita. L’allarme è stato lanciato, secondo la ricostruzione, dalla proprietaria della struttura a sua volta avvisata dalla famiglia del giovane che non aveva più sue notizie. Sconosciuta la causa del decesso.

Serviranno ulteriori accertamenti per fare luce sulla vicenda. Bruno era un ex calciatore con esperienze ad Agrigento, nel settore giovanile di una scuola calcio, e ha militato nelle squadre di Casteltermini e Serradifalco.

