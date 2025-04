Il palazzetto dello sport di Furci Siculo sarà intitolato alla favarese Lorena Quaranta. Alla cerimonia, organizzata dal Comune messinese, hanno preso parte i familiari della sfortunata ragazza e il sindaco di Favara, Antonio Palumbo. Proprio a Furci Siculo, la studentessa universitaria venne uccisa dal fidanzato Antonio De Pace, il 31 marzo del 2020.

“Stamattina siamo stati a Furci Siculo per l’inaugurazione di un palasport che porterà il nome della nostra Lorena Quaranta – afferma il sindaco Palumbo -. E’ stata una grande emozione ed è l’ennesima occasione per legare le nostre due comunità, unite da quella tragedia senza spiegazioni”.

“Ringrazio il collega Matteo Francilia e mi stringo come sempre alla famiglia di Lorena, il cui esempio rappresenta per tutti noi qualcosa di importante per continuare, oggi e sempre, a ricordare una giovane strappata alla vita troppo presto – conclude il primo cittadino di Favara -, perché quei fatti drammatici possano servire, almeno, a evitare nuove morti e nuovo dolore”.

