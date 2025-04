Una bambina di appena 7 mesi è morta dopo essere stata lanciata dalla madre quarantenne in strada da un balcone a Misterbianco, nel Catanese. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno preso in consegna la donna. Presente anche personale del 118 che ha tentato di soccorrere la bimba, che è deceduta poco prima dell’arrivo in ospedale a Catania.

Un’altra ambulanza ha preso in carico il padre della piccola che ha avuto bisogno di cure mediche. La Procura di Catania ha aperto un’inchiesta. La donna, secondo le prime indagini, aveva problemi di salute aggravati da una depressione post partum, e per questo era seguita da un amministratore di sostegno nominato dal Tribunale di Catania. La quarantenne ha un altro figlio, un bambino di 7 anni.

