Evento For-Me tra tradizione e innovazione (VIDEO)

Nella sala demo dell’azienda For-ME di Agrigento è andato in scena un evento speciale con showcooking, testimonianze e interviste esclusive. Accanto, un’area più riservata con accesso esclusivo ai clienti e partner.

In linea con la vision sostenibile prevale la scelta dei prodotti, sugli interventi degli esperti e sulle testimonianze di alcune figure interne del team AB Mauri. parte di Associated British Foods plc, è un’azienda leader globale nella produzione di lieviti e ingredienti per la panificazione, pizzeria e pasticceria. Ad agevolare il tutto le attrezzature di For Me. Forni, impastatrici e piani di appoggio. Un evento riuscitissimo che ha visto ospiti diversi panificatori, pizzaioli e imprenditori dell mondo food di Agrigento e dintorni. La sala demo di For-Me, ideale per questo genere di eventi. A fare gli onori di casa la famiglia Messina con i giovani imprenditori Moreno e Clizia Messina. Guarda le interviste >>>