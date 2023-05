Il tredicenne travolto da un’auto in corsa. Tutta Favara prega per Gabriele

“Ho partecipato questa sera, in rappresentanza della città, nella Chiesa Santi Pietro e Paolo, alla messa comunitaria promossa dall’Istituto comprensivo B. Urso – Mendola, per il piccolo Gabriele. Ho ribadito la mia speranza che possa al più presto tornare a casa dalla sua famiglia, cui rinnovo la vicinanza di tutta Favara, e ricevere l’abbraccio della nostra comunità”. Così il sindaco di Favara Antonio Palumbo sul tredicenne favarese investito da un’auto in corsa la notte fra sabato e domenica, ricoverato in gravi condizioni all’ospedale dei Bambini di Palermo. L’incidente stradale si è verificato in via Setti Carraro, nei pressi della Villetta della Pace a Favara. Il giovane che lo ha investito, un diciottenne di Favara è stato denunciato.