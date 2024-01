In seguito alla richiesta avanzata dalla Presidente dell’Akragas Calcio, Roberta Lala, è avvenuto oggi pomeriggio un incontro di grande rilevanza tra lei e il Sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè. Quest’incontro, secondo quando riferisce con una breve nota l’ufficio stampa dell’Akragas, è stato sollecitato dalla Presidente attraverso una lettera, con l’intento di discutere il futuro dello stadio Esseneto e pianificare strategie per rivitalizzare il calcio nella città.

La riunione si è svolta in un clima cordiale e ha portato a risultati proficui che hanno soddisfatto la stessa Presidente Lala. Il Sindaco Miccichè ha garantito di fornire, entro un breve lasso di tempo di trenta giorni, delle proposte concrete per risolvere le problematiche relative allo stadio Esseneto, consentendone un adattamento alle normative federali in modo da rilanciare il calcio locale.

L’impegno dichiarato dal Sindaco nel fornire una soluzione rapida e concreta ha lasciato soddisfatta la Presidente dell’Akragas Calcio, evidenziando una volontà comune di collaborazione per il miglioramento delle strutture sportive e il supporto alle attività calcistiche nella città di Agrigento. Per l’affidamento dovrà essere fatto un bando di gara.