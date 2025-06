Si terrà il 21 e 22 giugno nella splendida cornice dell’isola di Linosa la Festa dell’Arci della provincia agrigentina. Perché una Festa dell’Arci? “Perché le donne e gli uomini dei Circoli della nostra provincia – si legge in una nota – sentono il bisogno di ritrovarsi e riconoscersi in uno spazio che sia culturale, politico e gioioso al tempo stesso. E quale luogo migliore di Linosa, dove è recentemente nato un nuovo Circolo Arci, il Linosa Social Club Aps… Un circolo giovane, ma già fortemente impegnato nella promozione e nel radicamento dei valori fondanti dell’Arci: antifascismo, antimafia, solidarietà, accoglienza, diritti, cultura dal basso e partecipazione attiva”.

Durante questa “due giorni” linosana, l’Arci dei territori agrigentini darà vita a momenti di socialità e cultura. Perché – come recitava uno slogan dell’Arci nel 2022 – “non basta svegliarsi, bisogna sognare più veloce”. “Ed è proprio quello che proveremo a fare insieme”, dicono gli organizzatori. Sabato 21 giugno, ore 19:30, presentazione del libro di Pasquale Cucchiara dal titolo “Quando i Ranger vennero in Sicilia” (Medinova, 2021). Successivamente, ore 21:30, presso il Circolo Linosa Social Club, sarò proiettato “Kissing Gorbaciov” di L. Mariani e L. Alfieri. Domenica 22 giugno, ore 21:30, proiezione “Come se non ci fosse un domani” di R. Cremona e M. Keffer.

