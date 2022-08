Evade dai domiciliari, rintracciata e denunciata

Si è allontanata, senza alcuna autorizzazione, dalla comunità terapeutica dove si trova ai domiciliari. i carabinieri della Stazione di Castrofilippo, hanno avviato le ricerche, e nel giro di poco tempo sono riusciti a rintracciare la donna, fermata a circa 500 metri di distanza dalla struttura. Una cinquantacinquenne è stata denunciata, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per l’ipotesi di reato di evasione. Dopo le formalità di rito in caserma, è stata riaccompagnata nuovamente nella comunità terapeutica.