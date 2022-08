Nascondeva la cocaina nella camera da letto: denunciato 33enne

Trovato in possesso di 5 dosi grammi di cocaina, e sotto sequestro è finita la somma di 500 euro, in banconote di diverso taglio, ritenuta provento dell’illecita attività di spaccio. Un trentatreenne licatese è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura di Agrigento, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. La scoperta durante una perquisizione domiciliare, effettuata dai poliziotti del Commissariato di Licata, guidati dal vice questore Cesare Castelli. La cocaina era nascosta nella camera da letto.