Non avrebbe dovuto allontanarsi dal territorio di Porto Empedocle, per effetto della libertà vigilata, a cui era sottoposto. E’ stato invece sorpreso in via Fosse Ardeatine ad Agrigento. Un trentacinquenne empedoclino è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, per violazione degli obblighi imposti dal Tribunale di Sorveglianza. Il giovane è incappato in un posto di controllo dei carabinieri nel quartiere di Villaseta.