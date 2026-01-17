Un sessantenne agrigentino è stato arrestato nei giorni scorsi per essere stato sorpreso in fragranza a violare gli obblighi inerenti la detenzione domiciliare. I carabinieri della Compagnia di Agrigento infatti hanno accertato che nelle prime ore della sera l’uomo si era allontanato senza autorizzazione dalla propria abitazione per intrattenersi a casa di una donna, una cinquantenne anche lei agrigentina.

Giunti subito sul posto, i militari dell’Arma hanno sorpreso il 60enne all’interno dell’appartamento senza un giustificato motivo e per questo nei suoi confronti sono scattate le manette. E dopo le formalità di rito, su disposizione del sostituto procuratore di turno alla Procura della Repubblica, è stato accompagnato alla Casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo”. Non è tutto. Anche la donna è finita nei guai.

All’atto del controllo avrebbe negato la presenza dell’uomo nell’appartamento. A carico della stessa è scattata la denuncia, in stato di libertà, per le ipotesi di reato di procurata evasione e favoreggiamento.

