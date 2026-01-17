Verso le elezioni amministrative della prossima primavera, la Sicilia si prepara a un appuntamento elettorale di rilievo che coinvolgerà 65 Comuni e 703.895 elettori complessivi. Un passaggio significativo che interesserà realtà molto diverse per dimensioni e peso politico, dai capoluoghi di provincia ai centri medio-piccoli.

Tra i Comuni chiamati alle urne spiccano i due capoluoghi di provincia, Agrigento ed Enna. Oltre a questi, si voterà anche in città di primo piano come Marsala, Termini Imerese, Carini e Augusta.

L’Agrigentino

Per quanto riguarda la provincia di Agrigento, oltre al capoluogo, saranno chiamati al voto anche altri sei Comuni: Cammarata, Camastra, Casteltermini, Raffadali, Ribera e Siculiana.

L’appuntamento elettorale della prossima primavera rappresenterà un banco di prova importante per l’amministrazione locale di ciascun Comune coinvolto e per la partecipazione democratica dei territori interessati. Leggi anche: Elezioni ad Agrigento, partiti divisi e partita aperta

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp