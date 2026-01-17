L’Università Statale per la Sicurezza della Vita Umana di Leopoli, in collaborazione con il programma internazionale “Elite Scientifica dell’Ucraina”, in data 23 gennaio conferirà il prestigioso premio di “Miglior Studioso 2025” a Beniamino Biondi, scrittore, saggista e ricercatore di Agrigento, per i suoi contributi alle discipline umanistiche, in particolare nel campo della letteratura, della storia e delle scienze sociali. Una grande soddisfazione e orgoglio. La cerimonia di premiazione si svolgerà presso il Centro Culturale e Artistico dell’Università Statale di Sicurezza della Vita Umana di Leopoli e sarà seguita da una serie di interventi accademici e culturali, che approfondiranno i temi della ricerca umanistica e della sua evoluzione nel contesto globale.

Il premio, che si inserisce nel più ampio programma di riconoscimenti dedicato ai protagonisti della ricerca internazionale, ha l’obiettivo di mettere in luce l’importanza della conoscenza e del pensiero critico nell’affrontare le sfide sociali, culturali e politiche del nostro tempo. In particolare, Beniamino Biondi è stato premiato per la sua capacità di coniugare la riflessione teorica con una visione pratica e applicata delle discipline umanistiche, dando un contributo importante alla comprensione delle trasformazioni culturali e storiche.

Beniamino Biondi, che non potrà partecipare alla premiazione, ha condiviso la sua gratitudine per il riconoscimento, esprimendo in modo sentito il valore che attribuisce alla ricerca nelle discipline umanistiche: “Ricevere questo premio è per me un onore immenso, che non solo celebra il mio impegno personale ma rappresenta anche il frutto di un lavoro di ricerca che oramai dura da molti anni. Il pensiero critico e l’analisi delle questioni sociali, da una prospettiva eterodossa quale è la mia, sono essenziali in un’epoca in cui le metamorfosi del presente ci pongono sfide di pensiero sempre più complesse. Le discipline umanistiche non sono semplicemente un campo di studio: sono uno strumento fondamentale per comprendere la propria identità attraverso il mondo. Questo premio mi spinge a proseguire con ancora più decisione le mie ricerche in numerosi ambiti, consapevole del valore che oggi gli viene riconosciuto”.

Il programma internazionale “Elite Scientifica dell’Ucraina” ha come obiettivo il rafforzamento della cooperazione tra studiosi e ricercatori di tutto il mondo, promuovendo l’eccellenza nella ricerca scientifica e il dialogo interculturale. Con questo riconoscimento, l’Università Statale di Sicurezza della Vita Umana di Leopoli conferma l’importanza delle discipline umanistiche come chiave di lettura delle dinamiche globali contemporanee e come strumento imprescindibile per costruire una società più consapevole, equa e culturalmente evoluta.

