È stato sorpreso dai poliziotti mentre rientrava a casa, passando per una finestra, nonostante fosse sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. Per questo motivo un ventiseienne di Agrigento, già noto alle cronache per essere stato protagonista di una lunga serie di furti in città, è stato arrestato per il reato di evasione.

Il giudice ha aggravato la misura nei suoi confronti disponendo la custodia in carcere. Il giovane è stato arrestato dagli agenti della sezione Volanti e dai loro colleghi della squadra Mobile, e dopo le formalità di rito, accompagnato alla Casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo”.

L’uomo, secondo quanto ricostruito, non sarebbe stato trovato in casa dove, invece, doveva stare poiché sottoposto ai domiciliari. Poco prima, peraltro, è stato segnalato un tentativo di furto alla sede del Libero Consorzio nella vicina via Esseneto. Gli investigatori non escludono che ad agire possa essere stato proprio l’agrigentino.

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