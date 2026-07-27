I poliziotti della sezione Volanti della Questura lo hanno trovato nel bagno della villetta dove si era intrufolato per rubare. Un cinquantacinquenne agrigentino, è stato arrestato nella flagranza del reato, perché resosi responsabile del reato di furto. Dopo le formalità di rito è stato posto ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. L’uomo è difeso dall’avvocato Monica Malogioglio.

Tutto quanto s’è verificato nel pomeriggio di sabato in via Nettuno nella località balneare di San Leone. L’indagato, dopo avere scavalcato la recinzione, attraverso una finestra, è riuscito a penetrare nella residenza dove in quei momenti non c’era nessuno. Dopo aver rovistato dappertutto ha sottratto alcune collanine. Sono stati i residenti della zona, dopo aver sentito rumori sospetti, a lanciare l’allarme.

Gli agenti sono intervenuti e hanno trovato il 55enne nel bagno dell’abitazione mentre faceva i suoi bisogni.

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