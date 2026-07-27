Entra in un negozio nel centro di Canicattì e minaccia la proprietaria intimandola di consegnare almeno mille euro altrimenti avrebbe messo in atto pesanti ritorsioni. Al rifiuto della donna ha provato ad impossessarsi della cassa e, non riuscendo a portarla via, ha mandato in frantumi una vetrina. Quindi è fuggito a mani vuote. E’ successo sabato pomeriggio.

I poliziotti del Commissariato di Pubblica sicurezza di Canicattì lo hanno identificato, rintracciato e fermato. Si tratta di un venticinquenne canicattinese, già noto alle forze dell’ordine, denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per le ipotesi di reato di tentata rapina, tentata estorsione e danneggiamento.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp