Si è allontanata dalla sua abitazione nonostante fosse agli arresti domiciliari e con un coltello avrebbe minacciato i vicini di casa. E’ accaduto a Canicattì. Ad evitare il peggio l’attivo tempestivo dei poliziotti del Commissariato cittadino che, senza non poche difficoltà, hanno riportato la calma. I parenti della donna, infatti, alla vista degli uomini in divisa, si sono scagliati contro di loro. Gli agenti hanno denunciato tre persone e arrestato la donna, una trentacinquenne canicattinese, che era evasa dai domiciliari.

I tre, nello specifico, sono stati denunciati, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per le ipotesi di reato di resistenza, oltraggio a Pubblico ufficiale e vilipendio delle forze armate. La 35enne, dopo le formalità di rito, è stata invece accompagnata alla Casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo” per l’aggravamento della misura cautelare alla quale era stata sottoposta.