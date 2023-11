Strattonati e schiaffeggiati sotto casa da due individui, che prima dell’arrivo di carabinieri e polizia, si sono dati alla fuga. Vittima una coppia di conviventi di Licata, lui 54 anni, lei 60 anni, entrambi disoccupati. Il fatto di violenza si è verificato nell’abitato licatese. I due hanno riportato dei traumi al volto, per loro fortuna non gravi, ed hanno rifiutato le cure mediche. Dietro all’episodio di violenza vi sarebbero motivi economici. I militari dell’Arma hanno avviato le indagini per risalire ai due aggressori.