Evade dai domiciliari simulando una necessità in banca e si apposta sotto casa dell’ex moglie alla vigilia del processo per stalking. I carabinieri hanno arrestato un 74enne di Favara, per il quale il giudice Matteo Rametta ha disposto il trasferimento in carcere al Pasquale Di Lorenzo di contrada Petrusa.

L’uomo ha chiamato i militari per annunciare l’uscita senza alcuna autorizzazione, ma è stato intercettato e bloccato sotto l’abitazione della vittima.

L’aggravamento della misura è scattato per la totale insofferenza alle prescrizioni dimostrata dall’anziano, che già in aula ad Agrigento si era reso protagonista di gravi intemperanze, insultando il collegio giudicante e definendo i magistrati “corrotti”.

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