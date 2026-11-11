“Una mattinata di caos e forte apprensione ha colpito centinaia di istituti scolastici in tutta Italia, con studenti evacuati e lezioni interrotte a causa di un massiccio attacco informatico e dell’invio coordinato di falsi allarmi bomba. Quanto accaduto oggi è l’ennesima dimostrazione della vulnerabilità delle nostre infrastrutture digitali e di un Paese esposto a minacce ibride ed offensive cibernetiche”. Lo dichiara Giovanna Iacono, deputata nazionale del Partito Democratico.

“Mentre migliaia di ragazze, ragazzi, insegnanti e personale scolastico venivano evacuati a causa di messaggi minatori che hanno mandato in tilt il sistema scolastico da Agrigento a Bolzano, dal Governo continuiamo a registrare una colpevole sottovalutazione della sicurezza informatica nazionale. Non è la prima volta nei giorni scorsi che assistiamo a gravi attacchi informatici coordinati che prendono di mira servizi essenziali, aerei, infrastrutture ed enti pubblici. La sicurezza della nostra comunità e la continuità didattica delle scuole non possono essere lasciate in balia della vulnerabilità dei sistemi d’accesso o alla mercé di chi punta a seminare il panico.”

“Il Governo Meloni non può continuare a minimizzare o a limitarsi ad un mero bilancio a posteriori. I ministri dell’Interno e dell’Istruzione devono riferire con urgenza in Parlamento. Ci dicano cosa intendono fare per garantire la sicurezza dei presidi pubblici e degli istituti scolastici del nostro Paese”, conclude Iacono.

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