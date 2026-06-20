Si è allontanato dalla sua abitazione dove si trovava in regime di detenzione domiciliare. E lo ha fatto dopo avere rotto il braccialetto elettronico. Un 36enne di Canicattì, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di evasione.

Quando i militari della Radiomobile della locale Compagnia sono arrivati a casa dell’uomo per una verifica, non lo hanno trovato. Sul pianerottolo della palazzina c’era il braccialetto danneggiato.

Il trentaseienne, poco dopo, è stato rintracciato, bloccato e arrestato. Dopo le formalità di rito è stato portato alla Casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo”.

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