Scoppia una lite, per futili motivi, tra una coppia di giovani conviventi. Il ragazzo prima minaccia la compagna puntandole un coccio di vetro, e all’intervento dei poliziotti, aggredisce e minaccia con una bottiglia di vetro rotta gli agenti. Il protagonista del parapiglia, un diciassettenne di nazionalità tunisina, domiciliato ad Agrigento, senza non poche difficoltà, è stato bloccato e arrestato.

Deve rispondere dei reati di violenza e minaccia a Pubblico ufficiale e maltrattamenti contro familiari o conviventi. Il giovane, dopo le formalità di rito, su disposizione del sostituto procuratore di turno presso il tribunale per i Minorenni di Palermo, è stato portato al centro di prima accoglienza della struttura penitenziaria “Malaspina”. Il grave episodio si è verificato in un’abitazione del centro storico della città dei templi.

Il 17enne alla vista della polizia ha reagito anche contro di loro, prima cercando di colpirli con una bottiglia di vetro rotta, poi aggredendoli a calci e pugni. Gli agenti, in poco tempo, sono riusciti a bloccare l’esagitato.

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