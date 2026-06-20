Una banda di ladri ha messo a segno tre furti in aziende nella zona industriale di Agrigento in territorio di Aragona. I malfattori hanno portato via rame, alluminio, tv color, casse e un furgone. L’ammontare dei danni è ancora in corso di quantificazione. Da una prima stima circa 30mila euro.

Da una ditta di rifiuti sono stati sottratti 600 chili di rame e alluminio; da un’azienda specializzata nella produzione di prodotti ittici affumicati rubati 100 metri di cavi in rame, infine da una impresa che si occupa di spettacoli e animazione portati via quindici televisori da 55 pollici, quattro casse acustiche e un furgone Iveco Daily.

I proprietari delle attività lavorative, dopo l’amara scoperta, hanno formalizzato la denuncia di furto, a carico di ignoti, ai carabinieri della Stazione di Aragona. Le vittime sono tre imprenditori: un sessantaquattrenne di Aragona, un trentaseienne di Favara e un cinquantatreenne di San Giovanni Gemini.

I militari hanno avviato le indagini per provare ad identificare i responsabili.

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