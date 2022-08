Commerciante aggredito e picchiato: caccia al branco

Non sono chiari i motivi dell’aggressione di un commerciante, trentacinquenne, gestore di una panineria e piadineria nel centro di Licata. Almeno dieci extracomunitari, l’altra sera, si sono presentati nel locale, e lo hanno preso a calci e pugni. Il trentacinquenne è finito al pronto soccorso dell’ospedale “San Giacomo d’Altopasso” dove i medici, lo hanno sottoposto alle cure del caso, diagnosticandogli vari traumi e contusioni, ma, per sua fortuna, non è in pericolo di vita. Ad occuparsi dell’attività investigativa sono i poliziotti del Commissariato cittadino, che stanno provando ad identificare i componenti del gruppo, responsabile del pestaggio, e di quella che sembrerebbe essere una vera e propria spedizione punitiva.