European Social Sound 4U. Concorso Musicale per Band Emergenti collegato al Fondo Sociale Europeo

Premio da 10 mila euro per il primo classificato alla finalissima di Matera. C’è tempo fino al 30 luglio per presentare la candidatura!

Si chiama ESS 4U, European Social Sound 4U, ed è un contest vocale/musicale gratuito e aperto alle band emergenti che intendano farsi conoscere dal grande pubblico. Il progetto nasce dalla cooperazione tra la Regione Siciliana, la Regioni Umbria, in qualità di capofila, la Regione Basilicata e la Regione Toscana ed è rivolto a tutto il territorio nazionale. Si propone di diffondere le opportunità del Fondo Sociale Europeo per il lavoro, l’istruzione e la formazione attraverso eventi musicali di grande richiamo.

Per partecipare al ESS 4U non c’è alcun limite di età o di genere musicale, bisogna avere solo tanta voglia di emergere e far conoscere la propria musica. Il concorso musicale è articolato in serate di qualificazione a livello regionale che si svolgeranno in Umbria, Basilicata, Toscana e Sicilia e in una finalissima che si svolgerà a Matera, il 14 dicembre 2019. Alla finalissima partecipano le band vincitrici delle qualificazioni, due per ogni regione.

ESS 4U cerca Band emergenti, italiane ed europee, composte da almeno due persone che abbiano brani propri, con testo e musica, liberi da contratti artistici, discografici ed editoriali. Non sono ammesse le cover band. Non ci sono né limiti di età, né di provenienza geografica per partecipare e sono ammessi tutti i generi musicali.

Per presentare la candidatura c’è tempo fino al 30 luglio 2019. L’iscrizione al contest è gratuita e si effettua solo online. La Band si può iscrivere in una sola Regione.

Giurie professionali e una grande organizzazione saranno la cornice perfetta per le due serate d’eccezione programmate in Sicilia: a Bagheria il 13 settembre e a Capo d’Orando il 27 settembre 2019. Le prime Band classificate nelle due serate accederanno di diritto alla finalissima di dicembre a Matera, Capitale europea della Cultura 2019, dove avranno l’opportunità di vincere il “Premio Prima Band Classificata” pari a 10 mila euro in servizi utili a promuovere la propria attività artistica, oltre ad un “Premio della critica” del valore di 3 mila euro!

Tutte le informazioni sull’iniziativa sono disponibili su:

http://www.europeansocialsound.it/sicilia/ (nuova finestra)

https://www.facebook.com/SICILIA.EU (nuova finestra)

http://www.sicilia-fse.it/DesktopDefault.aspx (nuova finestra)