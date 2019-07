Gremita la Chiesa Madre di Casteltermini per il funerale di Giuseppina Vutera

Per il funerale della sorella Giuseppina, grande tributo di stima e di affetto per il vicario generale Mons. Melchiorre Vutera. La grande e splendida Chiesa Madre di Casteltermini, davvero veramente ben tenuta e curata dall’arciprete don Giovanni Di Liberto, piena in tutti gli ordini di posti a sedere ed anche con alcune persone rimaste in piedi !

Proprio tanti i presenti, non pochi dei quali provenienti da Agrigento e paesi vicini, con una diecina di diaconi ed oltre ottanta sacerdoti, provenienti dai tanti Comuni della nostra arcidiocesi !

Tutti convenuti per partecipare al funerale in suffragio della sig.na Giuseppina Vutera sorella di don Melchiorre e zia di don Carmelo Petrone, direttore de L’Amico del Popolo e dell’Ufficio Comunicazioni sociali della Curia.

Tra i sacerdoti, presenti quasi tutti quelli che operano nei diversi uffici della Curia, e tutti i sacerdoti di Casteltermini, non solo quelli che operano “in loco”, ma anche alcunui che sono nei diversi servizi pastorali della diocesi come don Gaetano Di Liberto che da tanti anni opera ad Agrigento ed in Curia, a don Carmelo Lo Bue, in atto arciprete a Sciacca, a don Gino Faragone, parroco anche lui a Sciacca in una parrocchia di oltre 10.000 abitanti, docente emerito di Sacra Scrittura nella nostra Facoltà Teologica, persona, molto stimata e conosciuta pere i suoi incisivi e qualificati interventi biblici e di commento al Vangelo domenicale sui social.

A presiedere la concelebrazione, naturalmente, il nostro amato Pastore, arcivescovo-metropolita, card. don Franco Montenegro, che con grande semplicità nell’omelia, commentando il Vangelo dell’Annunziazione, ha tratteggiato la fisionomia spirituale della scomparsa, la Signorina GIUSEPPINA persona che con grande spirito di fede, umiltà e servizio, sino all’ultimo periodo doloroso della sua vita, ha vissuto la sua consacrazione religiosa al Signore tra i Missionari del Vangelo, uno dei più significativi istituti secolari, sorto dopo il Concilio, per vivere la missionarietà e l’unione con Cristo nella coscienza ecclesiale, in comunione col proprio Vescovo e con Maria Madre come modello.

Ed ecco la commovente testimonianza di una consorella della cara estinta Giuseppina Vutera, la signorina Maria Stella Genuardi, come Lei religiosa della Comunità Presenza del Vangelo, fondata in Sicilia dal compianto P. Placido Riville ofm.

“Tante volte, o Signore, abbiamo attinto all’olio della lampada sempre accesa della nostra sorella Giuseppina; sorella e amica vera, maestra di vita, madre spirituale, serva del Vangelo, missionaria instancabile nel servizio ai malati, ai poveri, alle missioni e alle vocazioni, donna forte e coraggiosa.

Tante volte, o Signore, con la sua testimonianza ci ha fatto vivere l’incontro con Te come una festa.

Adesso che sappiamo che lei vive la festa del cielo, ti chiediamo di ricolmare con il tuo amore il suo cuore che sempre ha desiderato appassionatamente di incontrarsi con Te nelle nozze eterne”.

Diego ACQUISTO