Agrigento, Michele Sodano: apriremo i patrimoni fuori dagli orari di ufficio

Se amministreremo Agrigento, le risorse culturali e artistiche saranno il cuore pulsante della comunità. L’attuale giunta si limita a far brillare Akragas della luce riflessa dei grandi marchi e del meritorio protagonismo civico, non sapendo però che la nostra città, da sola, puó luccicare come la più forte stella del Mediterraneo. Il comune non vuole pagare le bollette di luce e gas della biblioteca lucchesiana? Noi apriremo i nostri patrimoni anche fuori dagli orari di ufficio, il sabato e la domenica.

Michele Sodano