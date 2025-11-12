Avviato al Liceo Scientifico “Leonardo” il ciclo di giornate informative sulle attività di tutela ambientale del Libero Consorzio di Agrigento

Al Liceo Scientifico “Leonardo” di Agrigento è iniziato il ciclo di incontri con le scuole, organizzato dal Libero Consorzio Comunale di Agrigento per illustrare le attività di tutela ambientale svolte dall’Ente.

L’incontro, tenuto dai tecnici del Settore Ambiente, è stato introdotto dal Consigliere provinciale delegato all’Ambiente, dott. Antonino Amato, che ha illustrato le principali competenze dell’ex Provincia nei diversi ambiti di intervento, soffermandosi in particolare su tutela e risanamento ambientale.

“Un ente intermedio di vitale importanza come il Libero Consorzio Comunale è tornato al centro della politica – ha detto il dott. Amato – con competenze fondamentali per Istruzione, Viabilità, Ambiente e Turismo, settori che negli ultimi anni hanno sofferto l’assenza di organi elettivi. È fondamentale far conoscere ai giovani l’azione dell’ex Provincia in tema di ambiente, perché saranno loro a cambiare le prospettive di questa terra. Il rispetto e la tutela dell’ambiente passano da un’adeguata informazione. Gestiamo oltre 1.400 km di strade interne, sulle quali vengono abbandonate tonnellate di rifiuti, anche pericolosi, e per la cui rimozione vengono spese ogni anno somme ingenti che potrebbero essere destinate ad altri servizi”.

Numerosi gli istituti scolastici che hanno aderito all’iniziativa del Libero Consorzio, impegnato su diversi fronti nella vigilanza e bonifica delle strade provinciali.

Agli studenti e ai docenti è stato distribuito un pieghevole informativo realizzato dal Settore Ambiente, che illustra i danni derivanti dall’abbandono dei rifiuti e promuove le buone pratiche per mantenere puliti territorio e città, a partire dalla raccolta differenziata e dal recupero dei materiali.

“Una corretta informazione sulle attività del Libero Consorzio in materia ambientale è fondamentale per sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza della tutela del territorio – ha dichiarato il Presidente Giuseppe Pendolino – e per questo abbiamo programmato un fitto calendario di giornate informative per l’anno scolastico in corso”.

