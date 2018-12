Euroform festeggia il Natale Solidale: servizi gratuiti ai meno fortunati

La Scuola Professionale dei Mestieri Euroform ha dato vita ad una iniziativa davvero lodevole ricordando il vero senso del Natale.

Nella giornata di ieri 21 dicembre presso i locali della scuola professionale Euroform si è svolta una grande festa natalizia dal sapore solidale. Gli insegnanti hanno esortato gli studenti a mettere a disposizione delle famiglie meno fortunate le conoscenze che hanno acquisito fino ad ora, offrendo servizi di ogni genere.

E con l’indispensabile aiuto dei Volontari di Strada, ieri mattina ha preso vita il Natale Solidale degli studenti Euroform. Tagli, pieghe, colori, manicure, pulizia del viso, massaggi e un gran buffet hanno coccolato gli ospiti intervenuti. Anche i bambini presenti hanno potuto usufruire dei servizi di benessere e sono stati intrattenuti con giochi, tombola a premi e tanti doni sotto l’albero.

Aria di gioia, dunque, quella respirata ieri all’Euroform. Un Natale anticipato e certamente diverso che ha mostrato un lato davvero sensibile e attento di questa nuova generazione tutta da scoprire.

Infatti, con grande sorpresa degli adulti, gli alunni durante l’intera settimana hanno portato beni di prima necessità e giocattoli da consegnare ai Volontari di Strada anche per le famiglie che non avrebbero preso parte ai festeggiamenti.

A Natale Puoi…Condividere ciò che hai! Questo il motto che ha animato il Natale Euroform e che non soltanto a Natale vedrà l’intera scolaresca coinvolta in iniziative di questo genere durante il corso dell’anno.