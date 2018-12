Fortitudo Agrigento, per il derby con Trapani pesanti assenze

Ci stiamo ormai avvicinando alla data dell’attesissimo derby contro la formazione trapanese. La Fortitudo perde Giacomo Zilli, ma un rientro importante potrebbe equilibrare la formazione.

Domenica 23 dicembre al Palailio di Trapani si disputerà una delle partite più attese del girone ovest della Serie A 2 di pallacanestro. Il match tra Pallacanestro Trapani e Fortitudo è ormai un appuntamento natalizio immancabile.

Sono sicuramente incerte le sorti per la formazione di Ciani dopo il forfait di Giacomo Zilli, ma il coach si affida a Tommaso Guariglia che avrà l’arduo compito di sostituire il compagno fermo per un guaio muscolare.

Il match non sarà affatto semplice, anche perché il Trapani ha una formazione molto fisica che darà del filo da torcere al giovane salernitano che partirà quasi sicuramente come titolare. Una partita difficile da giocare, specie in terra “straniera”. Ma come ogni derby, anche questo classico ha una storia a sé che prescinde da tutto ciò che si trova al di fuori del rettangolo di gioco, classifica compresa. Dopo la sconfitta dell’anno scorso, la Fortitudo potrebbe avere la giusta tenacia per riuscire ad espugnare il fortino avversario.