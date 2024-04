Un omaggio al lavoro e all’eredità del Direttore Bennici dell’Ospedale di Agrigento. Lascia un segno indelebile nella sanità agrigentina con interventi pionieristici e un’impareggiabile dedizione al suo reparto.

Dal primo maggio, festa dei lavoratori, Ettore Bennici, Direttore della Unità Operativa Complessa di Otorinolaringoiatria dell’Ospedale di Agrigento andrà in pensione. Nato il 13 aprile del 1954, si iscriveva all’albo dei medici il 27 maggio 1982, poco prima che l’Italia di Bearzot partisse per conquistare il Mondo. Bennici, come il fratello Salvatore, anche lui medico e ginecologo, è sempre stato tifossissimo dell’Akragas, appassionato di calcio e legatissimo alla città di Agrigento.

A Ettore Bennici bisogna dare il merito di aver fondato e portato a livelli di eccellenza il reparto di Otorinolaringoiatria del nosocomio agrigentino. Considerata una vera eccellenza in ambito regionale tanto da richiamare pazienti da ogni parte della Sicilia.

E’ emblematico che dal 2011 ad oggi, molti palermitani abbiano scelto questo reparto per sottoporsi ad interventi chirurgici. Sotto la sua guida, il reparto, si è specializzato in Audiologia e Vestibologia, Rinologia e Sinusopatie, Videoendoscopia, Otorinolaringoiatrica, Oncologia Otorinolaringoiatrica, Centro per la Cura delle Otiti e Otorinolaringiatria Pediatrica con migliaia di interventi chirurgici a bambini.

In un territorio ritenuto difficile, dove la sanità ha dovuto convivere con tagli, scetticismo e rallentamenti burocratici, a Bennici va riconosciuto il merito di aver saputo coniugare le competenze tecnico-scientifiche, le risorse umane e la sensibilità dell’azienda ospedaliera.

Nel reparto di Agrigento si sono fatti i primi interventi in microchirurgia.

La poliposi nasale, sicuramente la più seria patologia benigna del naso, di cui circa il 10% della popolazione adulta è affetta, con gravi conseguenze sul tenore di vita, difficoltà respiratorie, naso ostruito, mancanza di olfatto, è stata trattata con interventi di rimozione in microchirurgia con anestesia totale. Oggi anche con terapie biologiche e cure preventive.

Bennici ha sempre lavorato lontano da clamori e riflettori. Eppure di recente è tornato agli onori delle cronache nazionali per casi di buona sanità. Nel reparto di Otorinolaringoiatria diretta dal Dr. Ettore Bennici, è stato eseguito un complesso intervento di otochirurgia su una giovane paziente affetta da sordità osteo-conduttiva. Tale successo, che segna il continuum di un percorso di perfezionamento nell’attività medico chirurgica già svolta da questo reparto nella diagnosi e cura delle patologie dell’udito è, innanzitutto, un nuovo traguardo raggiunto dalla sanità agrigentina al fine di ridurre l’emigrazione sanitaria per consentire, ai pazienti di questa provincia o di quelle limitrofe, di potersi curare senza i disagi di viaggi e trasferte come, purtroppo, spesso accade. Con questo intervento Il San Giovanni di Dio di Agrigento è entrato a far parte della rete delle eccellenze Otorinolaringoiatriche della Regione Sicilia in campo audiologico ed otochirurgico: l’equipe del Reparto di Otorinolaringoiatria diretta da Ettore Bennici, ha eseguito diversi interventi. In questo reparto, va ricordato oltre a Bennici, lavorano tanti altri stimati e rinomati specialisti che hanno sempre lavorato in equipe e con spirito di squadra.

Dell’ospedale di Agrigento, purtroppo sentiamo parlare male, perché balzano all’onore della cronaca i casi di mala sanità. Poco si dice invece dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento e di reparti dove si tocca con mano professionalità, la dedizione e la grande efficienza dell’équipe media operatoria e post operatoria. Quando il dottore ci mette il cuore la malattia fa meno paura e il paziente, nella sua sventura, può dirsi fortunato. Un ringraziamento speciale a tutto il reparto “Otorinolaringoiatra” e tutti quei medici che ogni giorno tengono alto il livello del nosocomio Agrigentino.