Il deputato agrigentino Calogero Pisano accoglie favorevolmente le dichiarazioni rilasciate alla stampa da parte dell’eurodeputata Annalisa Tardino sulla necessità di realizzare un aeroporto che serva l’area centromeridionale della Sicilia ed afferma: “Apprezzamento per la presa di posizione dell’eurodeputata Annalisa Tardino che oggi ribadisce quanto io sostengo da tempo, ovvero la fondamentale importanza che la costruzione di uno scalo aeroportuale avrebbe per lo sviluppo socio-economico del territorio agrigentino. Tutti sanno del mio impegno su questo tema, portato da me in Aula, alla Camera dei Deputati, per la prima volta, il 9 maggio 2023. Come è noto a tutti che l’art. 8 bis del Decreto Legge Sud, divenuto a tutti gli effetti Legge dello Stato grazie al voto favorevole della maggioranza di governo (i colleghi del M5S e del PD hanno votato contro, è giusto che i cittadini agrigentini lo sappiano), che prevede la possibilità di realizzare uno scalo aeroportuale in provincia, nasca da un mio emendamento. Un iter che ho seguito personalmente dall’inizio sino alla trasmissione al Ministero delle Infrastrutture del progetto redatto dai tecnici del Libero Consorzio Comunale. Sono fiducioso che il Mit si esprimerà favorevolmente su di esso e che il progetto dell’Aeroporto di Agrigento sarà inserito nel Piano Nazionale degli Aeroporti”.