Mentre lavorava nel suo terreno in contrada “Pizzo Giummello”, a Naro, ha rinvenuto un ordigno bellico. Un quarantenne canicattinese ha dato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale Stazione che hanno isolato l’intera area e fatto scattare la sorveglianza nell’attesa dell’arrivo degli artificieri dell’Esercito per la rimozione in tutta sicurezza. Si tratta, secondo una prima analisi, di un colpo di mortaio inesploso risalente al secondo conflitto bellico, della lunghezza di circa trenta centimetri. In pochi minuti i militari dell’Arma hanno transennato una vasta zona.