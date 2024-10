Tornano le Giornate FAI d’Autunno: appuntamento sabato 12 e domenica 13 ottobre ad Agrigento

Sabato 12 e domenica 13 ottobre 2024, Agrigento si prepara a festeggiare la tredicesima edizione delle Giornate FAI d’Autunno, un evento imperdibile che celebra il patrimonio culturale e paesaggistico italiano. Organizzato dal FAI (Fondo Ambiente Italiano), l’evento offre l’opportunità di scoprire 700 luoghi straordinari, spesso poco conosciuti e normalmente inaccessibili, distribuiti in 360 città da nord a sud della Penisola.

Durante queste due giornate, i partecipanti saranno guidati dai volontari dei Gruppi FAI Giovani, che porteranno il pubblico a esplorare tesori storici, artistici e naturali, condividendo storie inaspettate e racconti inediti. L’iniziativa si propone di sensibilizzare i cittadini sull’importanza di prendersi cura del patrimonio culturale e di promuovere la sua tutela, in linea con la missione della Fondazione, che risale al 1975.

Il FAI Giovani di Agrigento, capitanato da Ruben Russo, ha organizzato un affascinante itinerario denominato “Kerkent”, una passeggiata che ci riporterà nell’Agrigento araba. Inoltre, grazie a un accordo con l’Arma dei Carabinieri, sarà possibile visitare la Caserma “Biagio Pistone”, storicamente significativa e normalmente non aperta al pubblico.

Visite alla Caserma “Biagio Pistone”

L’Arma dei Carabinieri affiancherà gli organizzatori per far conoscere questo sito di interesse storico. I visitatori avranno l’opportunità di esplorare stanze e locali di solito inaccessibili e di ammirare mostre come “Valorizzare il sommerso”, che sottolinea il ruolo dell’Arma nella tutela del patrimonio culturale.

Kerkent: Passeggiata nell’Agrigento araba

La passeggiata nel quartiere Agrigentino del Rabato condurrà i partecipanti attraverso l’antica Kerkent, rivelando i segni ancora visibili della dominazione araba. Si percorreranno vie storiche, ammirando la conformazione originale della città e i mutamenti che l’hanno trasformata nel tempo.

FAI Giardino della Kolymbethra

Non può mancare la visita al Giardino della Kolymbethra, dove gli apprendisti Ciceroni dell’Istituto G.B. Odierna di Palma di Montechiaro guideranno i visitatori tra alberi di agrumi e antichi sentieri. Sabato e domenica alle ore 11:00, sarà possibile partecipare a una visita guidata con la direttrice del Giardino, Federica Salvo.

Orari e dettagli delle visite

Per il “Kerkent”:

Sabato : 15:30 – 16:30

: 15:30 – 16:30 Domenica: 10:30 – 11:30 / 15:30 – 16:30

Per la Caserma Biagio Pistone:

Sabato e Domenica: 09:00 – 13:00 / 15:00 – 18:00 (ultimo ingresso 17:30)

Per il FAI Giardino della Kolymbethra:

Sabato e Domenica: 10:00 – 18:00 (ultimo ingresso 17:30)

Le Giornate FAI d’Autunno sono un’occasione unica per riscoprire il nostro patrimonio culturale, spesso sconosciuto e dimenticato, e per incontrare le storie di chi lo custodisce. Un invito a partecipare a questo viaggio nella bellezza e nella storia del nostro Paese.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni: FAI prenotazioni. Scopri i luoghi aperti per le Giornate FAI d’Autunno su Fondo Ambiente.