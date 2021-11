“Eternals”,una nuova era per la Marvel Studios

Mentre un nuovo pericolo sta per minacciare la Terra, delle creature aliene e immortali, che vivono sul pianeta da oltre 7000 anni, si preparano per difendere gli umani, dopo che un triste destino ha chiuso il capitolo degli Avengers. Gli Eternals, capeggiati dalla tenace guerriera Thena, interpretata da Angelina Jolie, intraprendono una lotta serrata contro i Devianti, creature malvage che rischiano di mettere a repentaglio il destino degli uomini. Questa la è la trama del nuovo film della Marvel Studios, intitolato Eternals, in uscita al cinema il 3 novembre.

Il film, diretto da Chloé Zhao, ha un cast superstellare composto da Richard Madden (I Medici) nei panni dell’onnipotente Ikaris, Gemma Chan nei panni di Sersi, Kumail Nanjiani nei panni di Kingo, Lauren Ridloff nei panni Makkari, Brian Tyree Henry che interpreta Phastos, Salma Hayek nel ruolo della saggia e spirituale leader Ajak, Lia McHugh nel ruolo di Sprite, Don Lee in quello del potente Gilgamesh, Barry Keoghan nei panni del freddo e solitario Druig e Kit Harington che è stato scelto per il ruolo di Dane Whitman.

Le riprese di Eternals hanno avuto inizio nel novembre 2019, alle Isole Canarie, e si sono concluse nel febbraio 2020, poco prima dell’inizio della pandemia.

I personaggi appartengono a un universo completamente diverso da quello incontrato finora nel mondo Marvel. Pertanto Eternals rappresenta una rottura con la saga degli Avengers.

Tra i personaggi, per la prima volta, ve ne sarà uno omosessuale; si tratta del personaggio di Phastos, interpretato da Brian Tyree Henry, un inventore Eterno, dotato di straordinaria intelligenza che ha il compito di guidare l’umanità verso il progresso tecnologico.

Eternals sarà proiettato presso il Cinema Multisala Ciak di Agrigento dal 3 novembre.