Aggredito e rapinato del portafogli contenente 1.400 euro

Hanno accerchiato, aggredito e rapinato un quarantenne tunisino. E all’uomo, i tre sono riusciti a portar via il portafogli, con all’interno ben 1.400 euro. Ad entrare in azione, ieri notte, in piazza Ravanusella ad Agrigento, sarebbero stati tre suoi connazionali. A quanto pare conoscevano la vittima. Ad un certo punto lo hanno malmenato e appunto, sono riusciti a portargli via l’accessorio, contenente la somma in denaro. Poi si sono dileguati.

Scattato l’allarme sul posto i carabinieri che, adesso si stanno occupando delle indagini. Il quarantenne, residente ad Agrigento, ha riportato lievi traumi, ed ancora scosso ha formalizzato la denuncia. Non è chiaro se la vittima abbia o meno saputo indicare, agli investigatori, le identità dei tre individui. In piazza Ravanusella dove è stata messa a segno la rapina non ci sarebbero telecamere di impianti di video sorveglianza.