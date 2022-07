“Estate Agrigentina”: arte, cultura e intrattenimento

Il Comune di Agrigento, il Parco Archeologico della Valle dei Templi e la DMO – Distretto Turistico Valle dei Templi con il sostegno dell’Assessorato regionale del Turismo presenteranno il 30 luglio prossimo ad Agrigento, alle 10,30, nell’atrio di Palazzo San Domenico, il calendario dell’estate agrigentina 2022. Un programma di manifestazioni ed eventi in programma dal prossimo mese di agosto e realizzato con il coinvolgimento di associazioni, enti e organizzazioni del territorio. Saranno presenti il sindaco e presidente del Distretto Turistico Valle dei Templi, Francesco Miccichè, l’assessore alla Cultura, Costantino Ciulla, l’amministratore della DMO Distretto Turistico, Fabrizio La Gaipa, il direttore del Parco Archeologico, Roberto Sciarratta, e una delegazione degli enti e delle associazioni coinvolte. Come per il nutrito programma del Natale scorso, Destinazione Agrigento torna con il Comune e la Costa del Mito chiamando a raccolta le migliori espressioni dell’arte, della cultura e dell’intrattenimento per un’estate ricca di cultura, svago, relax e divertimento. Il programma proseguirà fino a tutto settembre con tanti appuntamenti.