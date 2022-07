La carica dei cento e cento e lode, grande festa anche al Liceo Classico Empedocle

La carica dei cento e cento e lode ad Agrigento, in tanti anche al Liceo Classico Empedocle. Soddisfazioni per tutto il corpo docente dell’Istituto diretto da Marika Helga Gatto. La Maturità 2022 ha visto il ritorno di un esame tradizionale con tema di italiano e seconda prova scritta, e i colloqui orali (senza l’obbligo delle mascherine), ma l’attenzione al Covid è comunque rimasta grande. Nei giorni scorsi, nella palestra della sede centrale del Liceo Classico e Musicale Empedocle di Agrigento, si è tenuta, dopo due anni di forzata interruzione dovuta alla pandemia, la tradizionale cerimonia di consegna dei diplomi agli alunni diplomatisi nell’anno Scolastico 2021/22. L’evento, che ha costituito un momento di commiato per gli studenti e di orgoglio per il Liceo Empedocle in tutte le sue componenti, presieduto dal dirigente scolastico, ha visto i neodiplomati in toga e tocco, ricevere l’attestato che testimonia la felice conclusione del loro percorso scolastico e l’inizio della loro nuova avventura nel mondo dell’Università o del Lavoro.

Ecco l’elenco degli alunni Liceo Empedocle con votazione 100 e 100 e lode