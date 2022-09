Estate 2022 della Guardia costiera, sequestrati natanti e attrezzature da spiaggia

La Capitaneria di porto di Porto Empedocle ha reso noti i risultati delle attività estive del 2021, e del 2022, sotto il coordinamento del comandante Fabio Serafino, appena trasferito in altra sede. Le operazioni condotte dalla Guardia costiera durante il periodo estivo hanno permesso di operare un capillare monitoraggio del litorale della costa agrigentina. A seguito di oltre 1.650 controlli effettuati sono state rilevate più di 340 violazioni amministrative, per un importo totale di circa 46.000 euro di sanzioni. Sono stati denunciati alle competenti Procure della Repubblica di Agrigento e Sciacca, 25 soggetti per il reato di occupazione abusiva di suolo demaniale, restituendo, contestualmente, alla libera fruizione più di 2.500 metri quadri di arenile, ed operando il sequestro di circa 350 attrezzature mobili da spiaggia. Da menzionare l’attività condotta nell’agosto 2021, grazie alla quale è stato accertato l’impiego abusivo, per il trasporto passeggeri, di un’imbarcazione priva dei certificati di abilitazione alla navigazione e dei certificati di sicurezza, condotta da soggetti anch’essi privi delle previste abilitazioni. Altre attività di rilievo, per la stagione 2022, sono state quelle che hanno condotto al sequestro di 12 natanti da diporto, abusivamente ormeggiati in specchi acquei, di pedalò noleggiati abusivamente, occupando, peraltro suolo demaniale marittimo senza concessione, e di circa 80 ombrelloni e 160 lettini, utilizzati da stabilimenti balneari abusivi o senza autorizzazione.