Auto si ribalta sulla statale 115, due feriti

Due persone sono rimaste ferite nel pomeriggio di oggi in un incidente stradale che si è verificato sulla statale 115 “Sud Occidentale Sicula”, in contrada “Cava di Lauro” in territorio di Sciacca.

Il traffico è stato provvisoriamente bloccato per la presenza di un’autovettura ribaltatasi autonomamente al km 120. Per cause in corso di accertamento l’auto avrebbe impattato contro il guardrail, per poi ribaltarsi. Sul posto i vigili del fuoco, e gli agenti della polizia Stradale. I due feriti sono stati trasferiti in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Sciacca. Sul posto presente anche il personale di Anas per il ripristino della circolazione.