Isabella Miraglia, la cantante empedoclina reggaeton

Più di 1 Milione di visualizzazioni sul web, più di 50 concerti in tutto il mondo, dal Belgio alla Francia, dall’Italia alla Svizzera. Questi i numeri di Isabella Miraglia, talento Empedoclino che sta facendo parlare di sé il mondo della musica reggaeton. Di origine siciliana, precisamente di Porto Empedocle, una località di mare, nel 1993 ha dovuto abbandonare la sua terra per trasferirsi con i genitori in Belgio. Sin da piccola era considerata una bimba con una spiccata musicalità rispetto alla sua età e ascoltava e si innamorava sempre di più della musica latina e reggaeton. Nel 2018 inizia il suo percorso discografico con la pubblicazione di diverse hit reggaeton, con contaminazioni neomelodiche. Ritornata da poco in Italia, ha intrapreso un nuovo progetto discografico che varia dal Reggaeton alla musica Latina.